شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن رسامة 6 كهنة جدد بإيبارشية ملوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، القداس الإلهي، صباح الأحد قبل الماضي، بالكنيسة المرقسية في ملوي (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح رسم 6 من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس رأفت منير كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة غبريال، والقديس الأنبا موسى باسم القس أيوب.

- الشماس سامح عبد الملاك كاهنًا على الكنيسة المرقسية بملوي باسم القس سرجيوس.

- الشماس جون سعيد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة غبريال والقديس الأنبا موسى - قبلي البلد باسم القس جون.

-الشماس صموئيل حسني كاهنًا على كنيسة أطفال بيت لحم - دير البرشا باسم القس إسحق.

-الشماس مينا مجدي كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس - الملكية البحرية باسم القس أكسيوس.

-الشماس مينا بشرى كاهنًاعلى كنيسة الشهداء والمعترفين- الملكية البحرية باسم القس إبيفانيوس .

وشارك في صلوات الرسامة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وتوابعها.

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي.