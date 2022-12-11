شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يوجه بالانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية بالعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة العياط، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.

وشملت زيارة نائب المحافظ، تفقد أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع محمد فؤاد أبوهميلة بمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية بالشوارع العياط، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال، وتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز العياط، بتفقد الوحدات المحلية لقرى المتانيا وميت القائد والناصرية وجرزا؛ لمتابعه أعمال النظافة ورفع الإشغالات داخل القرى.

والتقى نائب المحافظ، بعدد كبير من أهالي القرم للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها بشكل سريع.

رافق نائب المحافظ، محمود فؤاد رئيس مركز العياط، وأنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة، ومسؤلي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.