شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نهى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد صلاح فضل عبدالسميع رئيس مجمع اللغة العربية، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور صلاح فضل حصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وانتُدب مستشارًا ثقافيًّا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد بإسبانيا، كما انتُدب لتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وشغل منصب رئيس اللجنة العلمية لموسوعة أعلام علماء وأدباء العرب والمسلمين بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ونشر العديد من البحوث والمقالات في معظم الدوريات والمجلات النقدية في مصر والعالم العربي، كما أثرى المكتبة العربية في الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن وأثرت مؤلفاته الباحثين برؤى جديدة في الشعر والمسرح والرواية، وتقديرًا لاسهاماته العلمية والثقافية المُميزة فقد حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000، وجائزة النيل في الآداب عام 2018.