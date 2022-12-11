شكرا لقرائتكم خبر عن هل تختلف أسعار الشرائح بالعداد مسبوق الدفع حسب التوقيت؟.. الكهرباء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توضيحا لبعض المفاهيم الخاطئة، حيث يعتقد الكثير من المواطنين الذين يستخدمون عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، أنه يتم خصم الرصيد المتبقي بالعدادات الخاصة بهم نهاية كل شهر، وهو أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأوضح الجهاز، أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع، تتم وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، و تتم إضافة الرصيد الجديد الذى يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاذه، ولا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).