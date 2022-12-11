شكرا لقرائتكم خبر عن "أسرة زكريا وأليصابات" في عظة الأحد للقمص يعقوب سليمان على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص يعقوب سليمان كاهن كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص يعقوب من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر كيهك، موضوع إنجيله وهو بشارة ميلاد يوحنا المعمدان في إنجيل لوقا والأصحاح الأول، والدروس المستفادة من سلوك أسرة زكريا وأليصابات، من خلال :

١- كانا باريْن، ويعيشان أمام الله والناس في وصايا الرب وأحكامه بتدقيق.

٢- كانا يعيشان في وحدانية الروح معًا، ولم تؤثر فيهما سلبيات العصر الشرير الذي كانا يعيشان به.

٣- كانت بينهما علاقة محبة، وكانا يعيشان في صبر أمام تجربة عدم الإنجاب، فكان ابنهما أيضًا بارًا مثلهما.

وقدم الأب القمص إرشادًا لصفات الأسرة المسيحية التي نتعلمها من أسرة زكريا وأليصابات، وهي :

١- الارتباط بربنا وبإرشاد الكنيسة من أجل بناء أسرة مقدسة، وأن يكون الزوجان قدوة أمام الأبناء لينشأوا صالحين.

٢- أن تحيا الأسرة في وحدانية الروح، "مُجْتَهِدِينَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِيَّةَ الرُّوحِ بِرِبَاطِ السَّلاَمِ" (أف ٤: ٣)، ويحيا الزوجان في سلام ووحدانية الرأي بقيادة الروح القدس، وكذلك في تربيتهم للأبناء.

٣- علاقات المحبة والبذل من أجل الآخر بين الزوجين ومع الأبناء، كما بذل السيد المسيح نفسه من أجلنا، وأيضًا العطاء والمشاركة الوجدانية مع الآخرين.

٤- عدم التذمر أمام الضيقات، "لأَنَّ خِفَّةَ ضِيقَتِنَا الْوَقْتِيَّةَ تُنْشِئُ لَنَا أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ ثِقَلَ مَجْدٍ أَبَدِيًّا" (٢كو ٤: ١٧).