شكرا لقرائتكم خبر عن العسل الأسود القناوى يشارك فى معرض "فود أفريكا".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، مشاركة "تكتل العسل الأسود" بمحافظة قنا فى معرض "فود أفريكا" حيث تم شرح الخطة التنفيذية ومراحل تطوير تكتل العسل الأسود من قبل برنامج تنمية الصعيد وصولاً إلى مشاركتهما فى المعرض من أجل الترويج لمنتجاتهم ومقابلة المشترين خلال فترة انعقاد المعرض.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومركز تحديث الصناعة، قدم شرحاً حول مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية والتى يأتى ضمنها تطوير "تكتل العسل الأسود" فى محافظة قنا فى صعيد مصر.

وأشار تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى إن توجيهات اللواء هشام آمنة للبرنامج بفتح أسواق للمنتجات الغذائية فى التكتلات الاقتصادية لمحافظات الصعيد والتى كان من بينها تكتل العسل الأسود بقنا والذى شارك فى المعرض وحقق نشر العسل الأسود على المستوى الأفريقى بشكل جيد.

وأوضح التقرير أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قام بزيارة جناح البرنامج بمشاركة وفد من مركز تحديث الصناعة حيث أشاد وزير التجارة بعملية تطوير تكتل العسل الأسود وتشجيع صغار المنتجين من عصارات العسل الأسود.

كما أثنى الوزير على ما شهدته صناعة العسل الأسود من تطوير خلال الفترة الماضية من حيث المنتجات النهائية ووضع العلامات التجارية وسلامة الغذاء ونوعيته واجراءات التراخيص لعصارات العسل الأسود والتى يمكن نقلها بما ساعد فى التعاقد بين المنتجين مع عدد من الشركات.

وأضاف التقرير أن الخطة التى وضعتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الصناعة لتطوير تكتل العسل الأسود بدأت تؤتى ثمارها لفتح أسواق جديدة للعسل الأسود فى قارة أفريقيا والمنطقة العربية لهذا المنتج الهام الموجود فى محافظتى قنا والمنيا بما يساهم فى زيادة الصادرات، وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع حوافز للعصارات التى ستقوم بتطوير إنتاجها بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الدخل والمبيعات بما يساهم فى الحفاظ على هذا الصناعة المهمة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى متابعته المستمرة لخطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية وتحديدً خطة تنمية تكتل العسل الأسود وباقى التكتلات الأخوى والتى تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الصناعية بالمعارض المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، إلى أن البرنامج نظم عددً من الزيارات لأعضاء التكتل لأربع محافظات (أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج) وذلك فى إطار تنفيذ خطة برنامج تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظات حيث تشارك محافظة المنيا فى الزيارة بتكتل العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية، ومن محافظة أسيوط بتكتل الرمان والنباتات الطبية والعطرية، من محافظة سوهاج بتكتل البصل، ومن محافظة قنا بتكتلات شمر والعسل الأسود ، حيث هدفت الزيارات زيادة معرفة ونقل الخبرات لأعضاء تكتلات البرنامج بطرق العرض والبيع وشرح السلع المعروضة، تمهيداً لتأهيلهم ومشاركتهم كعارضين فى معرض فوود أفريقا القادم.