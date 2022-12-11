شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تطلق خدمة واتس آب للتواصل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "الآن .. معاك من أي مكان" أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمات الشركة من خلال الرقم 01507501111 على تطبيق واتس آب للتواصل مع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير كافة الخدمات إلكترونيا.

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه يمكن للمواطن متابعة خدمات الشركة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي فى آى وقت من خلال

https://linktr.ee/eehcsm

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطن أصبحت متاحة إلكترونيا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، موكدا أن المشترك يمكنه الحصول على الخدمة بضغطة على هاتفه المحمول.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يستطيع من خلالها المواطن الحصول على الخدمة التى يحتاجها في أي وقت، ومن أى مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتي الآن ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - ادخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى.. وغيرها من الخدمات).