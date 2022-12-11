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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: مسيرة التعاون بين مصر وفرنسا متميزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى: مسيرة التعاون بين مصر وفرنسا متميزة.. الرئيس يبحث التعاون مع «تاليس».. «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى 14 ديسمبر تستهدف تطعيم 16 مليونا من الأطفال
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