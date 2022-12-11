شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: مسيرة التعاون بين مصر وفرنسا متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى: مسيرة التعاون بين مصر وفرنسا متميزة.. الرئيس يبحث التعاون مع «تاليس».. «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى 14 ديسمبر تستهدف تطعيم 16 مليونا من الأطفال

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الرئيس السيسى: مسيرة التعاون بين مصر وفرنسا متميزة.. الرئيس يبحث التعاون مع «تاليس» الفرنسية ذات الخبرات العالمية فى مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبرانى.. ويوجه بالاهتمام برفع القدرات البشرية من حيث التدريب والتأهيل العملى والفنى لإعداد الكوادر.. ورئيس مجلس إدارة الشركة: مصر حليف استراتيجى لفرنسا ونحرص على التعاون المثمر معها

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