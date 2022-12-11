شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2004 وننصح بالحصول على التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2004، حيث أعلنت منظمة الصحة ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة فى تنظيم الحملات حتى نحافظ على النسبة وعدم إصابة الأطفال.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف المنازل من فئة يوم لخمس سنوات، ويتم تنظيمها بشكل سنوى من خلال فرق ثابتة أو متنقلة.

ولفت إلى أنه أكثر من 65 ألفا من العاملين بالمجال الصحى يتحركون فى كل مكان من مسجد لمسجد ومترو لمترو وبالحدائق العامة والميادين لتطعيم 61 مليون ونصف طفل مصرى وغير مصرى.

وأشار إلى أن التطعيم اختيارى، ولكن نوصى بشدة من يريد الحفاظ على أطفاله من الإصابة بشلل الأطفال عليه أن يذهب بطفله ليحصل على الجرعة، حيث أن التطعيم متاح كما نلجأ إلى مد ميعاد الحملة فى أغلب الوقت، مضيفا أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية متوافر ويؤخذ فى أى وقت، وننصح أن يؤخذ الآن ليقلل من الإصابة.