شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق اليوم الرياضى على 50% من مدارس إدارة قوص لاكتشاف الموهوبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق نورالدين مدير عام تعليم قوص جنوب قنا، على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتطبيق اليوم الرياضي بداية ديسمبر الجارى بنسبة 50% من المدارس التابعة للإدارة، ويأتي ذلك تنفيذا للكتاب الدوري رقم 27 الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بقنا.

وأوضح نور الدين أنه يطبق اليوم الرياضي بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي بتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي بالتناوب للطلاب.

وتنفذ قوص التعليمية اليوم الرياضي في ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين في الانشطة المختلفة والتي يفرزها تطبيق يوم النشاط الحر بالمدارس ودعمهم وتنمية مواهبهم تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في استراتيجية بناء الانسان المصري.