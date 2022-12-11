شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مؤشرات احتمالية الإصابة بسرطان الثدى؟.. الصحة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مؤشرات احتمالية الإصابة بسرطان الثدى والتى تشمل ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة ومن الضرورى استشارة الطبيب علي الفور .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة نجحت في فحص وتقديم التوعية الصحية لـ 28 مليونًا و962 ألفًا و454 سيدة، بداية من سن 18 عامًا حتى الآن، داعية السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتة إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، وتلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.