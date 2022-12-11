شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يوجه بتوفير وحدة تدريب متنقلة للبدويات على المشغولات اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خلال تفقده اليوم الأحد، لمعرض مشغولات يدوية، ودورة تدريبية للحاسب الآلي بمنطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لإطلاقها الشهر المقبل، في مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ليستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها وإشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن الوزير عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.. واستمع الوزير إلي سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية.

وكان وزير القوى حسن شحاتة، قد قام صباح اليوم، يرافقه اللواء خالد متولي، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، ورئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني، بتفقد الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية بمدينة سانت كاترين، على المشغولات اليدويه، والحاسب الآلى، بحضور 22 متدرب، ومتدربة، وذلك في إطار جولة الوزير للمحافظة.

وأكد الوزير على أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونوه الوزير إلى أن افتتاح هذه الدورة بجنوب سيناء يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2022 – 2023 والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة.



وزير القوى العاملة يزور معرض للمشغولات اليدوية بسانت كاترين



معرض للمشغولات اليدوية بسانت كاترين