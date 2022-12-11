شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للأمناء يطلق مبادرة لتوعية الطلاب بمخاطر ألعاب التحدى على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، تزايد استخدام طلاب المدارس لألعاب التحدى على تطبيقات السوشيال ميديا، والتى تأتى بنتائج كارثية، وآخرها اصابة طالب مدرسة فى العبور بالشلل نتيجة "تحدى القفز" أثناء أداء اللعبة مع زملائه، كما رصد المجلس، بدء تزايد مقاطع الفيديو لعدد من طلاب المدارس يؤدون طقوسا غريبة فى لعبة يطلق عليها "تحدى شارلى".

وأعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إطلاق حملة توعية للطلاب وأولياء الأمور فى المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وحذر "علام" من اللعبة المنتشرة على تطبيق التيك توك والتى توهم الطلاب باستحضار الجن والشياطين، وهو تحد مكسيكى الأصل ظهر عام 2015،، إلا أنه انتشر مؤخرا عبر التيك توك.

ونبه رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، من خطورة اللعبة التى تؤدى فى بعض الحالات لإدخال عقل الطالب أو الطالبة فى مرحلة الأوهام وتخيل أمور ليست حقيقية، والمثير للشكوك أن هذا التحدى يشترط مشاركة الأطفال أو المراهقين، وليس البالغين، وهو ما يؤثر على استقرارهم النفسى.