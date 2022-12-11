شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وتشغيل المخازن للمنتج التام لشركة يونيليفر بمصر بالشراكة مع ألفا جروب كاملا بالطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة يونيليفر فى مصر بافتتاح وتشغيل مخازنها للمنتج التام بالشراكة مع ألفا جروب كاملا بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن مبادراتها للتحول إلى الطاقة النظيفة، إيمانا منها بالاستدامة فى قلب عمالياتها الصناعية والتجارية.

وتقوم مبادرات شركة يونيليفر فى مصر على عدة محاور تتوافق بشكل كبير مع رؤية مصر 2030.

وكان هذا الافتتاح ضمن برنامج زيارة الرئيس التنفيذى لسلسلة الإمداد والتمويل لشمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق وروسيا وتركيا بشركة يونيليفر الاستاذ جراهام سومر ، وبحضور نائبه لسلسلة الإمداد والتمويل بشمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق وتركيا بشركة يونيليفر الاستاذ أحمد قادوس، وبحضور الاستاذ شامل عطا فرج / رئيس مجلس ادارة ألفا جروب.

وتقدر مساحة المخازن الفعلية 53203 أمتار مربع بعدد 20 رصيف تحميل بسعة تخزينية 70 ألف بالت، تمثل يونيليفر 45 ألف بالت منها، أما المنتج التام يمثل 18 ألف بالت وهى مغطاه بالكامل بالطاقة الشمسية.

وتأتى هذه الخطوة بعد مشاركة شركة يونيليفر بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ ضمن احدى مبادراتها الكثيرة للاستدامة.

وتمتلك شركة يونيليلفر العديد من العلامات التجارية من أشهرها دوف – أكس – ريكسونا – سيجنال – لوكس - كنور – صن سيلك – كلوس أب – كومفرت- كاماى – لايف بوى – كلير – أومو وغيرها من المنتجات ذات السمعة المميزة.

وتتواجد يونيليفر بمصر منذ أكثر من 30 عاما، وتمتلك 4 مصانع فى كل من برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر وتقوم الشركة بتصدير 50% من إنتاجها إلى العديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا حيث يبلغ حجم تصديرها سنويا أكثر من 160 مليون دولار، ويعمل بها فى مصر أكثر من 20 ألف موظف بوظائف مباشرة وغير مباشرة.