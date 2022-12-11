شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: تعزيز التعاون أبرز محاور لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصينى فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصينى شي جين بينج، إنهما تناقشان حول تعزيز التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين ورفاهية الشعبين وتحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، ردا على سؤال لـ"الخليج 365"، أن الرئيس الصيني هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح مصر في استضافة قمة المناخ كوب 27، وذلك في إطار مشاركة آرائهما حول تحقيق تقدم أكبر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل.

وقال إن الرئيسين المصري والصيني اتفقا على العمل على 3 محاور أولهم ضخ قوة دعم جديدة للقضايا السياسية، معتبرا أن هذا يمنح العلاقات الثنائية طابعها الاستراتيجي الشامل، حيث أكد الجانبان على العمل على تحقيق التقدم في المجالات المختلف.

وقال إن الرئيس الصيني أكد على دعم جهود مصر لحماية سيادتها وأمنها وتقدمها تحت رعاية الرئيس السيسي.

وقال الرئيس السيسي إن الصين حققت إنجازات ملموسة وهنأ الصين لتنظيمها للمؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وأعرب عن تتطلعه لتعزيز العلاقات لتحقيق إنجازات أكبر ودعمه لمواقف الصين المتعلقة بمصالحها.

وأضاف أن ثاني المحاور التي ناقشها الزعيمان هي فتح مجالات جديدة للتعاون لاسميا في إطار مشاريع الحزام والطريق وتعزيز مشروعات العاصمة الإدارية ومنطقة تيدا في قناة السويس وخط السكك الحديدية في العاشر من رمضان.

وأكد الرئيس المصري فتح أبواب البلاد للاستثمارات الصينية.

وتابع قائلا إن ثالث محاور المناقشات كان توفير فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي من أجل مستقبل مشترك وتنفيذ مشاريع في افريقيا والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن الرئيسين أكدا على سعيهما لتقاسم خبرات الحكم والإدارة والإمكانات بين البلدين وتعميق الاستراتيجية بما يخدم مصلحة البلدين ورفاهية الشعبين والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشاد السفير الصيني بتعامل الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في مختلف القضايا مثل الجائحة وكيف تتقدم مصر بشكل جيد في إطار رؤيتها 2030 وتحقق الانجازات بما يتماشى مع خطتها للجمهورية الجديدة.

ومن ناحية أخرى ، قال إن حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر بلغ 20 مليار دولار بزيادة 37% على أساس سنوي. ولفت إلي أن هناك 360 مشاريع تساهم فيهم الصين فضلا عن وجود 60 شركة صينية عاملة في مصر .

وقال إن تعاون الصين ومصر نتج عنه خامس أكبر مشروع لإنتاج الألياف الزجاجية في العالم معربا عن تطلعه للمشاركة قريبا في افتتاح خط جديد لشركة صينية تعمل في مجال الألياف الزجاجية وتصدر منتجاتها لاوروبا وامريكا.