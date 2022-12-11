شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين بالقاهرة: 21 شركة صينية تشارك فى قطاع البتروكيماويات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن هناك 21 شركة صينية تشارك في قطاع البتروكيماويات بقيمة إجمالية 280 مليون دولار، وتوفر حوالي 900 فرصة عمل محلية.

وأضاف في مؤتمر صحفي حول التعاون الصيني في مجال الطاقة في مصر، أن قيمة المشتريات الصينية من المنتجات النفطية المصرية يبلغ 510 ملايين دولار ومن الغاز 695 مليون دولار.

وأشار إلى مشروع نقل الكهرباء من مصر إلي السعودية في أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، قائلا إنه من المتوقع إنجاز المشروع في آخر عام 2024.

وقال إن الشركات الصينية تعمل على مشروع لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء في قناة السويس وهو من أكبر المشاريع من هذا القبيل في مصر، كما تدعم الصين مصر في أكبر محطة طاقة شمسية في مصر، لافتا إلى أنه خلال كوب 27 وقعت الشركات الصينية اتفاقيات لدعم التنمية الخضراء.

وحول آفاق العلاقات الصينية العربية لاسيما بعد القمة الصينية العربية، قال إن بكين تخطط للمشاركة في 30 مشروعا جديدا بقيمة 5 مليارات يوان، وتسعي كذلك تسعى لتقديم القروض للدول العربية ودعم مجالات القوة الإنتاجية والتنمية الخضراء والاستثمار في البينة التحتية وتوفير سياسية صفر رسوم جمركية للدول العربية والمشاركة في إعادة أعمار فلسطين واليمن وسوريا ولبنان.

وأكد أن العلاقات الصينية العربية ستشهد تعاون في الأمن الغذائي والزراعة الحديثة حيث سترسل 500 خبير زراعي لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد من المحاصيل ودعم "ممر أخضر" لاستيراد المنتجات عالية الجودة.

كما ستولي بكين أهمية لمجال الصحة في التعاون بين الصين والعالم العربي حيث ستسعى لبناء مركز تكنولوجي للصحة العامة.

وأضاف أن الصين كذلك تريد بناء مركز للارصاد للتنبؤ بالكوارث في الدول العربية والوقاية منها، وأشار إلى أن هناك اهتمام كذلك بالتكنولوجيا والتنمية الخضراء وأمن الطاقة ومكافحة تغير المناخ.

وتابع: وتحرص الصين لبناء مركز الطاقة الصيني العربي لدعم الشركات العربية وتعزيز التنسيق السياسي في مجال الطاقة، وهناك كذلك نية للعمل المشترك بين الصين والعالم العربي في الحوار بين الحضارات حيث ستدعو الصين عشرات الشخصيات لزيارة الصين ودعم مجالات الثقافة والفنون والترجمة وبناء مركز دراسات الصيني العربي لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار بين الشعوب.

وكذلك ستسعى الصين لدعم الشباب من خلال التعاون بين الجامعات الصينية والعربية والعمل المشترك للأمن والاستقرار وتعميق التعاون في الأمن البحري وتوسيع نطاق التدريبات والأمن السيبراني وأمن البيانات.

وتحدث عن مشاريع الطاقة المتجددة ودور الصين في دعمها سواء في مصر أو العالم العربي.

وأكد الرئيس الصيني حرص الصين على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، حيث ستستورد الصين المزيد من النفط وشرائه بالعملة الصينية وتعزيز أمن الطاقة النووي.