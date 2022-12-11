شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية مقدونيا الشمالية يؤكد رغبة بلاده في الانضمام للاتحاد الاوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري أن منظمة التعاون والأمن التابعة للاتحاد الاوروبي، لها دور كبير في تكثيف مجالات التعاون، مشيرا لوجود رغبة لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في عدة مجالات، موضحا أن مصر تتطلع لرئاسة مقدونيا الشمالية للمنظمة لتعزيز مجالات التعاون.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية، إلى وجود لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والمنظمة خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح وزير خارجية مقدونيا الشمالية أن المنظمة الاوروبية لديها دور في وضع رؤية لمواجهة التحديات الأمنية، مشيرا إلى الحاجة للجلوس والتشاور حول الاليات في ظل التحديات التي نواجهها بالتشاور مع الشركاء المتوسطيين، لافتا أن بلاده ستتبادل الخبرات والتعاون مع عدد من الدول بينها مصر والاردن.

اوضح الوزير المقدوني أن منطقة البلقان تحتاج للتواصل مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدا ان بلاده لديها أواصر سياسية مع الاتحاد الاوربي ولدينا رغبة في الانضمام للاتحاد، مشيرا لوجود تحولات في الفترة الماضية في ظل التحديات التي نواجهها في رحلة الانضمام للاتحاد الاوروبي، لافتا أن المشروع الاوربي سوف يكتمل بانضمام دول البلقان.

حول القمة العربية الصينية الاولى في الرياض، أوضح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لديها رغبة في اقامة علاقات مشتركة من كافة الشركاء الدوليين، مشيدا بدور الصين والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية في ظل مكاناتها الكبيرة، ولدينا رغبة في تحقيق علاقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، لافتا إلى رغبة مصر والعرب في تعزيز الشراكات مع الصين في كافة المجالات لوجود ارتباط كبير أيضا بين الحضارتين المصرية والصينية، داعيا إلى ضرورة عدم النظر لهذه العلاقات أي نظرة أخرى لكنها تحرك لتعزيز التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الصين.