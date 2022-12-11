شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نسعى لإعداد أئمة قادرين على قيادة الرأى العام الدينى بفكر مستنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، سبل التعاون بين الوزارتين وتطوير أكاديمية الأوقاف الدولية، صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، والدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

وخلال اللقاء استعرض وزير الأوقاف أنشطة أكاديمية الأوقاف الدولية فى تأهيل الأئمة والواعظات من داخل مصر وخارجها، والتى تجمع بين دراسة العلوم الشرعية والعلوم العصرية، فهى منوطة بدراسة قضايا التجديد ومستجدات العصر فى ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع، فضلًا عن علوم النفس والاجتماع والحضارة الإنسانية والفلسفة ومهارات التواصل الإعلامي، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد أئمة ومثقفين قادرين على قيادة الرأى العام الديني، بفكر وسطى مستنير فى ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع.

وأكد وزير الأوقاف، أن أكاديمية الأوقاف الدولية تفتح أبوابها للدارسين والدارسات من داخل مصر وخارجها، فقد عقدت أكاديمية الأوقاف العديد من الدورات التدريبية المتخصصة الدولية منها: الدورة العلمية المتقدمة لأئمة بوركينا فاسو، وأئمة فلسطين، وأئمة وواعظات السودان، وكذلك دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى والثانية، ودورة لعلماء وأعضاء هيئة التدريس بدولة الهند، وحاليا تقام بها دورة تدريبية متخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، كما ستعقد دورة لأئمة تنزانيا فبراير المقبل 2023م، وكذلك دورة جديدة لاتحاد الإذاعات الإسلامية.

كما عقدت الوزارة العديد من البروتوكولات مع العديد من مؤسسات الدولة الوطنية، حيث تم عقد عدة دورات بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وكذلك دورات متخصصة فى مجال الإعلام، وعلم النفس والاجتماع، وغيرها من العلوم بالتعاون مع أكثر من ( 21 ) جامعة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تشجيعًا للأئمة والواعظات على طلب العلم.

وعلى هامش اللقاء أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) وعددًا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أننا سنعمل معًا على كل ما يحقق بناء الوعى المستنير، وسعداء بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وأهدى درع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى تجديد الخطاب الديني، والتطور الكبير الذى تشهده وزارة الأوقاف سواء فى تطوير المساجد أم فى مجال التأليف والترجمة ونشر الفكر الوسطى المستنير فى ربوع العالم، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بدعم الفكر الوسطى المستنير وقضايا بناء الوعى الرشيد .