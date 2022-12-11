شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: استمرار تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناء على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، متوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لاستمرار تركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يوم الأحد الموافق 11 ديسيمبر 2022 وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على جميع مناطق القاهرة الكبرى، ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء، ومتوقع أيضا تغيير اتجاه الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية غربية تميل نحو الجنوب.على أن يبدأ التحسن التدريجى بداية من يوم الإثنين الموافق 12 ديسيمبر على بعض المناطق بمحافظات القاهرة الكبري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها على مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها، وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

وتهيب وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية، والتى تساعد على تركيز الملوثات، كما تهيب الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة.

جدير بالذكر، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.