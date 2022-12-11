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البابا تواضروس الثانى يستقبل النائب البطريركى للروم الكاثوليك

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، بالإسكندرية المطران جان ماري شامي النائب البطريركى العام لمصر والسودان وجنوب السودان للروم الملكيين الكاثوليك.

 

وكان المطران جان مارى شامى تمت رسامته فى شهر ستمبر الماضى على يد البطريرك يوسف عبسى، وجاءت زيارة نيافته على سبيل التعارف والتقدير.

 

وكان قداسة البابا دشن كنيسة السيدة العذراء والملاك روفائيل بمنطقة الجواهر بالحضرة وسط الإسكندرية. 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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