شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنفاق 20 مليون جنيه شهريا للنهوض بمستوى النظافة فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالمتابعة الدورية لخطة الصيانات والإصلاحات الجاري تنفيذها ببعض المدارس على مستوى المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب ولتسهيل عملية التحصيل الدراسي لديهم دون اي معوقات .

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر امبابة وأوسيم والوراق ومنشأة القناطر، وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع علي المواطن .

وأكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء على أن قطاع التعليم حظي باهتمام غير مسبوق من الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهد القطاع تطورًا واهتمامًا كبيرًا انعكس على العملية التعليمية بصورة كبيرة .

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن الرؤية التنموية الشاملة للدولة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق والمحاور باعتبارها شريان التنمية، لافتا أن العام المالي الجاري يشهد تنفيذ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة للعديد من المحاور المرورية والشوارع المدرجة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لتسهيل حركة سير المواطنين وتفتيت الكثافات المرورية .

وشهد الاجتماع تكليف محافظ الجيزة لرئيس جهاز النقل الجماعي والسرفيس بالمتابعة الميدانية لشركات النقل الجماعي بمركز ومدينة أوسيم للتأكد من انتظام توافر السيارات بصفة منتظمة وبالتعريفات المحددة لخطوط السير.

وفيما يخص ملف النظافة، أشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير العمالة والمعدات اللازمة بالمراكز والمدن شريطة استغلالها الاستغلال الأمثل، لافتا بأن ما يتم إنفاقه شهريا على منظومة النظافة يصل إلى 20 مليون جنيه للنهوض بمستوى النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالشوارع، موجها رئيس مركز ومدينة أوسيم بعدم السماح بوجود تجمعات للمخلفات مع دراسة الاستعانة بشركات الجمع السكني والجمعيات كما جري تنفيذه بالقري والمراكز الموجودة بالقطاع الجنوبي لتحسين كفاءة المنظومة.

كما شهد الاجتماع استعراض ملف الصحة وبحث بعض المعوقات وسبل حلها وذلك بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وبحضور النواب طارق سعيد حسنين، وطارق الطويل، وأسامة الأشموني، ومحمود عباس الصعيدي، وأحمد الشراني، وأحمد رمزي، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.