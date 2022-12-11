شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الاستعانة بالأبحاث العلمية فى تبادل الأنشطة التجارية مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الكلية البريطانية التطبيقية بالإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والمتبادل بين الجانبين .





ووقع عن الجانب المصري الدكتورأحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعن الجانب الإماراتي يوسف إبراهيم بن حاتم البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للكلية البريطانية التطبيقية بدولة الإمارات.

صرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب إحدى شركات وزارة التموين، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتفعيل أطر التعاون بين المؤسسات والشركات المصرية والقطاع الاستثماري المحلي والعربي لدعم العمل العربي المشترك فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والكلية البريطانية التطبيقية بالإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والمتبادل بين الجانبين.

وتضمن البروتوكول إجراء أنشطة بحثية مشتركة مع تطوير الممارسات المهنية ومبادرات التدريب مما يعمل على ازدهار التعليم العملي العربي والتطبيقي للطلاب، مع تبادل الأنشطة والدراسات التجارية والتسويقية والفنية بين شركة الدلتا للسكر من خلال أنشطة البحث والتطوير بالكلية البريطانية التطبيقية، وتنطلق مجالات التعاون بين الطرفين نحو تسهيل إجراء أنشطة بحثية مشتركة، والتدريب، ومشاريع التطوير، بجانب التصميم.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن البروتوكول يشتمل على التعاون في المشاريع وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الطرفين، لافتا الى أن الشركة ستقوم بالمساهمة في تنظيم ودعم طلاب البكالوريا بالفرص في التخصصات المختارة للحصول على فرص تدريبية.