شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن نتائج مهرجان الكرازة المرقسية 2022 "عيشوا بالسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم بقاعة القديس أثناسيوس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حفل إعلان نتائج المراكز الأولى لمهرجان الكرازة المرقسية للعام الجارى 2022.

وشهد الحفل حضور الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر اللجنة المركزية، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

وكان الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا وتوابعها، وزع هدايا مهرجان الكرازة عيشوا بالسلام"2022 لكافة المراحل الدراسية المختلفة، بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بجرجا.