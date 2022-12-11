شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الأرثوذكسى ينشر صورا لشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمركز الثقافى الأرثوذكسى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورا لمعرض شهداء الكنيسة البطرسية بالمتحف البطريركي، والبانوراما القبطية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى.

وتضمن المعرض صورا للشهداء ومنهم أطفال ونساء وشيوخ وعدد من الشباب الذين تواجدوا وقت القداس، وأسمائهم ومتعلقاتهم الشخصية وملابسهم، كما ظهر أيضا صورا لمتعلقات الكنيسة وأجزاء من الكتاب المقدس وقت التفجير.

وتحيي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الذكرى السنوية لشهداء الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته 29 شهيدا من أبناء الكنيسة.