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المركز الثقافى الأرثوذكسى ينشر صورا لشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمركز الثقافى الأرثوذكسى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورا لمعرض شهداء الكنيسة البطرسية بالمتحف البطريركي، والبانوراما القبطية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى. 

 

وتضمن المعرض صورا للشهداء ومنهم أطفال ونساء وشيوخ وعدد من الشباب الذين تواجدوا وقت القداس، وأسمائهم ومتعلقاتهم الشخصية وملابسهم، كما ظهر أيضا صورا لمتعلقات الكنيسة وأجزاء من الكتاب المقدس وقت التفجير. 

 

وتحيي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر الذكرى السنوية لشهداء الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته 29 شهيدا من أبناء الكنيسة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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