شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدًا فى المحافظات يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 16 مسجدًا فى المحافظات يوم الجمعة المقبل، بينها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 459 مسجدًا، منها 372 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 87 مسجدًا صيانة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار دورها فى خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التى قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. الرحمن القبلى – هربشنت - ببا

2. البصرية – عزبة البصرية – دلاص – مركز ناصر

3. الرحمن الغربى – طما فيوم - اهناسيا

مديرية أوقاف القليوبية

4. الكبير – الزهويين – شبين القناطر غرب

مديرية أوقاف قنا

5. الشهيد قصدى – العركى – مركز فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. عبد القوى غنيم- لاصيفر – دسوق بحري

7. عباد الرحمن – الطيبة – الحامول غرب

مديرية أوقاف البحيرة

8. حسن البرنسى – نجيب محفوظ- حوش عيسى

مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن – عزبة شفيع – جزيرة السعادة - الزقازيق

10. سلمى – قنتير - فاقوس

11. الكبير – عزبة الشامى – كفر صقر

مديرية أوقاف المنيا

12. الحاج عزت – جبل دروة – مركز ملوى

مديرية أوقاف الفيوم

13. النور المحمدى – المقرانى – يوسف الصديق

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الشاعر محمود أبو الوفا – الديرس - أجا

مديرية أوقاف مرسى مطروح

2. الدفراوى – شارع التهريب – إدارة غرب

مديرية أوقاف البحيرة

3. التقوى العشر آلاف – النوبارية – أبو المطامير