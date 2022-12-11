شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للبرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.