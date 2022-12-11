شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها أعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأشار وزير الصحة والسكان خلال إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اليوم من مركز صحة الحى السادس بمدينة نصر إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.





ترقبوا التعامد الثانى والأخير للقمر على الكعبة المشرفة بـ2022 فجر الثلاثاءرئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عدد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والسيد محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.





ترقبوا التعامد الثانى والأخير للقمر على الكعبة المشرفة بـ2022 فجر الثلاثاءتشهد سماء مكة المكرمة صبيحة يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 تعامد القمر على الكعبة المشرفة قبل أذان الفجر بساعة و22 دقيقة في المسجد الحرام وهو التعامد الثاني والأخير لعام 2022.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زولها (التعامد) عند 04:07 صباحاً بتوقيت مكة (01:07 صباحاً بتوقيت جرينتش) وسيكون على إرتفاع (89.5 درجة) فوق أفق مكة وقرصه مضاء بنسبة (79%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس ( الاستطالة) 126 درجة ، ويبعد مسافة 405,335 كيلومتر وهي فرصة لتصوير القمر مع شروق الشمس مع السماء الزرقاء.





"الحلم".. فيفا يكشف الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي كأس العالم 2022كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الكرة الرسمية لنصف النهائي والنهائي في كأس العالم فيفا قطر 2022، والتى تحمل اسم "الحلم"، لتحل مكان الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى الآن.





الصحة تؤكد: فيروس شلل الأطفال شديد العدوى.. وهذه طرق انتقالهقالت وزارة الصحة والسكان، إن مرض شلل الأطفال هو مرض فيروسى شديد العدوى يغزو الجهاز العصبى، وكفيل بإحداث الشلل التام فى غضون ساعات، كما يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى.





الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق وتوجه نصائح للسائقينحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة على الطرق خلال هذه الفترة، حيث تتعرض البلاد لشبورة مائية تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





"إنجاز تاريخي.. أغرقنا البحارة".. فرحة عارمة فى الصحف المغربية بعد التأهلفرحة عارمة شهدتها ردود أفعال الصحف المغربية بعد الفوز التاريخي الذى حققه أسود الأطلسي في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بهدف نظيف على منتخب البرتغال، ليكون المغرب أول منتخب عربى وأفريقي يصل للمربع الذهبي ويضرب موعداً تاريخياً مع فرنسا حامل اللقب في نصف النهائي.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصرى الليلة والقناة الناقلة جاء عنوان موقع البطولة المغربي "المغرب يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم" وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى في التاريخ، بفضل هدف المهاجم يوسف النصيري في الدقيقة 43، وأشار الموقع إلى أن النصيري نجح برأسية متقنة في هز شباك البرتغال، قبل أن يعود المغرب إلى الخلف، مع سيل من الفرص المحققة لرفاق كريستيانو رونالدو على مرمى ياسين بونو، دون جدوى.تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم، الأحد، إلى استاد القاهرة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، والمؤجلة من الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصرى الليلة والقناة الناقلة

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.





مرصد الأزهر: لعبة تشارلى أو الشياطين تهدد الصحة النفسية لصغار السنقال مرصد الازهر لمكافحة التطرف، إنه لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لنا وجهها القبيح رغم المنافع التي قد تعود منها في بعض الحالات، إلا أن التريندات التي رافقت نشأتها وتطورها تسببت في صناعة جيل غير مدرك لعواقب الأمور يتخذ من هذه التريندات وسيلة لتحدي الذات والآخرين دون وعي بمخاطرها.

وتابع في تقرير له، اليوم عاودت لعبة "تشارلي" أو "الشياطين" الظهور مجددًا لتثير ردود فعل غاضبة حيالها وانتقادات واسعة تحذر من خطورتها على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين باعتبارهم الفئة المستهدفة من هذه اللعبة



وزارة الصحة: التطعيمات أحد أهم طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى وزارة الصحة: التطعيمات أحد أهم طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات واحدة من أهم الوسائل للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. كأس العالم 2022.. اشتعال صراع لقب الهداف بين مبابى وميسى وجيرواشتعل الصراع على ترتيب هدافى كأس العالم 2022 بعدما انحصر بين 3 لاعبين بعد إقصاء باقي المرشحين من منافسات دور الثمانية. كأس العالم 2022.. اشتعال صراع لقب الهداف بين مبابى وميسى وجيرواشتعل الصراع على ترتيب هدافى كأس العالم 2022 بعدما انحصر بين 3 لاعبين بعد إقصاء باقي المرشحين من منافسات دور الثمانية.

وبعد لقاءات ربع النهائي ما زال في الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم الفرنسي كيليان مبابي المتصدر، برصيد 5 أهداف، وخلفه كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما .





تحذيرات للأمير هارى وميجان ماركل من حضور تتويج الملك تشارلز ومطالب بإسقاط ألقابهماطالبت مجموعة من كبار الشخصيات السياسية وكبار الشخصيات العسكرية والمؤرخين البريطانيين، الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، بالابتعاد عن تتويج الملك تشارلز، العام المقبل، بعد تداعيات الفيلم الوثائقى على نتفليكس.

ووسط مجموعة من الأصوات المرموقة التى تدعو هارى وميجان للبقاء فى المنزل، قال وزير سابق فى مجلس الوزراء، إن "الزوجين يجب ألا يكونا حاضرين بشكل قاطع فى وستمنستر أبى عندما يتوج تشارلز فى 6 مايو المقبل"، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.