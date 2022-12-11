شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: تشاورت مع وزير خارجية مقدونيا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، بوزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني الذي يزور القاهرة، مؤكدا وجود رغبة سياسية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن المباحثات تناولت العلاقات في شتى المجالات ورئاسة شمال مقدونيا مجموعة الشركاء المتوسطييين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

أكد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية، أنه تم الاتفاق على تفعيل التشاور السياسي بين البلدين ودفع العلاقات والارتقاء بها، موضحا أنه سيزور مقدونيا الشمالية العام المقبل لتبادل وجهات النظر والعمل على استكشاف مجالات التعاون بين البلدين.

لفت وزير الخارجية إلى أنه تم التباحث حول الأوضاع في البلقان الغربي والشرق الأوسط والتحديات التي تواجهنا، موضحا أنه تم التباحث حول القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وقضايا الإرهاب والجهود التي بذلتها مصر للسيطرة على الهجرة غير الشرعية، موضحا أن مصر مستمرة في كل جهودها لعلاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع مقدونيا الشمالية.