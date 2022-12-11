شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نموذج طلب الحصول على رخصة تقديم شيشة.. (مستند) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، اليوم الأحد 11 ديسمبر، ينشر ”الخليج 365” نموذج طلب إصدار ترخيص النرجيلة " الشيشة " وفقا للقانون الجديد، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي حددها القانون.



طلب ترخيص شيشة

وفيما يلى شروط الحصول على رخصة تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى بحسب قانون المحال العامة :

1. أن يكون لديه ترخيص سارى لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا.

2. أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

3. ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالي مساحة المحل.

4. عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.

5. أن تكون الأبواب آلية الإغلاق وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.

6. توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.

7. وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق توضع بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار ويتم التخلص من الفحم الذى تم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.

8. تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وفى حالة تخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل.