شكرا لقرائتكم خبر عن "قدموا فضيلة فى إيمانكم".. كتاب جديد للبابا تواضروس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" توفر كتاب "قدموا فضيلة فى ايمانكم" لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بجميع المكتبات المسيحية.

وأشارت الصفحة الرسمية إلى توافر النسخة المسموعة على قناة المركز الإعلامي القبطي على الساوند كلاود قريبا.

وصدر حديثًا كتاب جديد لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "قدموا فى إيمانكم فضيلة، حيث يتناول فضائل عدد من الشخصيات الكتابية التى ارتبطت بميلاد السيد المسيح والأحداث المصاحبة له.