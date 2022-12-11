شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بكنيسة العذراء بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، بعيد العذراء التي حبل بها دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومرشد المجلس المحلي لجنود مريم، والأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومسؤولي، وأعضاء مختلف فرق جنود مريم، من مختلف الكنائس.

بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي الاحتفالي. وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة حول السيدة العذراء، التي كانت تتأمل عمل الله معها في حياتها، داعيًا الجميع إلى التأمل في عمل الله في حياتهم على مثال أمنا العذراء مريم.

تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال القديس يوسف للأسرة، والبالغين، كما أقيم تطواف مهيب بأيقونة، وتمثال السيدة العذراء.

وفي الختام، أهدت فرق جنود مريم درعًا تذكاريًا للأنبا توماس. وعقب القداس الإلهي، قامت مجموعة حورس الكشفية بالرعية، بعزف المارش الكشفي، ترحيبًا بالأب المطران.