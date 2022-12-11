أخبار مصر

بطريرك الكاثوليك يترأس احتفال عيد الشموع بكنيسة سيدة الكرمل ببولاق أبو العلا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس احتفال عيد الشموع بكنيسة سيدة الكرمل ببولاق أبو العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الشموع، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبو العلا.

 

ويأتى ذلك استعدادًا لعيد الميلاد المجيد، حيث شارك في الاحتفال الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

 

وفي كلمة العظة، تحدث البطريرك حول "عمل الروح القدس في حياتنا"، مهنئًا كورال الكنيسة، الذي شارك في الاحتفال الأول له، مقدمًا كلمات التشجيع لهم، فيما أعطى الأب مراد كلمة بعنوان "قوة العلي تظللك". وانتهى الاحتفال بتلاوة طلبة الروح القدس. 

 

5B7BD8EA-4000-4A78-B13A-99F4ACA4454F

 

 

D162CD51-37E7-445D-9B65-F4D70A8E7BAC

 

 

57A6ADA6-F890-4E64-9358-0953668A42B7

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا