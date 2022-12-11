شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس احتفال عيد الشموع بكنيسة سيدة الكرمل ببولاق أبو العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الشموع، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبو العلا.

ويأتى ذلك استعدادًا لعيد الميلاد المجيد، حيث شارك في الاحتفال الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وفي كلمة العظة، تحدث البطريرك حول "عمل الروح القدس في حياتنا"، مهنئًا كورال الكنيسة، الذي شارك في الاحتفال الأول له، مقدمًا كلمات التشجيع لهم، فيما أعطى الأب مراد كلمة بعنوان "قوة العلي تظللك". وانتهى الاحتفال بتلاوة طلبة الروح القدس.