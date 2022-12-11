شكرا لقرائتكم خبر عن أزهرى لأئمة تشاد: جماعات الظلام ترجمت فهمها البئيس للإيمان والكفر بالقتل والتخريب والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال محاضرت بعنوان: "أفكار المتشددين حول الفكر والعقيدة" ضمن الدورة التدريبية لأئمة تشاد بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.
وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة قد ترجمت أفكارها وفهمها البئيس لقضية الإيمان والكفر بانتشار صور الدماء والأشلاء تحت ظلال الإرهاب الأسود، وأصبح الإسلام الذي كان مفتاحا للقلوب والعقول مرتبطا ذهنيا بالدماء والقتل والخراب، وهو بعيد كل البعد عن هذا فالإسلام جاء بتكاليفه الشرعية للحفاظ على المقاصد والكليات الخمس من حفظ النفس والدين والمال والعرض وترقية القيم الإنسانية.
وفي كلمته نصح المتدربين بضرورة تحصيلهم العلوم الشرعية من مصادرها الصحيحة وعلماء الأمة العدول بتواجدهم في هذه الدورات التدريبية والأزهر لا يدخر جهدا في توصيل رسالته الوسطية لأئمة ومسلمي العالم الإسلامي من خلال شيوخه وعلمائه الأجلاء ليضاهوا الفكر بالفكر وليوضحوا صحيح الدين.