شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تهدف لتقوية مناعة الأطفال أقل من 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التى تم إطلاقها اليوم بجميع محافظات الجمهورية، تهدف سنويًا لتقوية مناعة الأطفال الأقل من 5 سنوات ضد هذا الفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال انطلقت من اليوم 11 وتستمر حتى 14 ديسمبر 2022 وسيكون التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

وتتمثل أماكن التطعيم فى التطعيم من خلال فرق ثابتة في بالإضافة إلي مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.