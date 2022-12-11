شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يستقبل وزير خارجية مقدونيا الشمالية ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، بمقر وزارة الخارجية، الأحد، وزير خارجية شمال مقدونيا بويار عثماني، رئيس مجموعة الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على تويتر.

يجرى الوزيران مباحثات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا بين الوزيرين فى مقر وزارة الخارجية.