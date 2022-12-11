شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد: فيروس شلل الأطفال شديد العدوى.. وهذه طرق انتقاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مرض شلل الأطفال هو مرض فيروسى شديد العدوى يغزو الجهاز العصبى، وكفيل بإحداث الشلل التام فى غضون ساعات، كما يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى.

وقالت وزارة الصحة والسكان: ينتقل فيروس شلل الأطفال من شخص إلى آخر وبصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أو الطعام.

كانت وزارة الصحة أعلنت اطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم، مشيراة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 16 مليون طفل.

وأضافت أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006، وعلى الرغم من ذلك، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.