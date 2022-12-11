شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث شلل الأطفال وأعراض الإصابة بالمرض؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتقال شلل الأطفال، مؤكدة أنه ينتقل عن طريق الطعام الملوث بالفيروس، حيث يدخل الفيروس جسم الطفل ويتكاثر فى الجهاز الهضمى ثم ينتقل لإصابة الجهاز العصبى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تتم الإصابة دون ملاحظة ويمكن ظهور بعض الأعراض مثل البرد والإسهال والقىء، وتسبب الإصابة شللا رخوا حادا يلازم الطفل مدى الحياة.

كانت وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يتم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 16 مليون طفل.

وأضافت أهمية التطعيم لجميع الأطفال فى الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنويًا للحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض فى عام 2006، وعلى الرغم من ذلك، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية، لرفع الحالة المناعية للأطفا،ل أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التى يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.