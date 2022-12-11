شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأشار وزير الصحة والسكان خلال إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اليوم من مركز صحة الحى السادس بمدينة نصر إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

أكد "عبد الغفار" على أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006 ، وعلى الرغم من ذلك، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

كما سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

أضاف أن الحملة يشارك بها حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم ، تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد ، مشيراً إلى متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.