شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 3 محطات جديدة بالقطار الكهربائى الخفيف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف، عن تشغيل ثلاث محطات جديدة بقطار العاصمة وهى "الروبيكي، حدائق العاصمة، مطار العاصمة"، اليوم الأحد، وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وقالت الشركة، إن هذه الخطوة تأتى من أجل تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات، حيث يمثل قطار العاصمة نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر.

وتم افتتاح المرحلة الأولى بإجمالى 11 محطة بالإضافة إلى محطة واحدة من المرحلة الثانية في 3 يوليو 2022 لينضم بذلك القطار الكهربائي الخفيف لمنظومة النقل النظيف بالقطارات الكهربائية فى مصر والتي تتكون من "الترام، مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف LRT، القطار الكهربائي السريع"، وتبلغ السرعة التصميمية 120 كم/ساعة، والتكلفة المالية 22 مليون دولار لكل كيلو متر، والطاقة الاستيعابية في الساعة من 20 – 40 ألف راكب/ساعة.