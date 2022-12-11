شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة للرقابة على اللحوم بحى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي حلوان، برئاسة هالة سيد عبد النبي رئيس حي حلوان، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين ومباحث التموين بالحي وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة شئون البيئة بالحي، حملة للمرور والتفتيش علي الأسواق لضبط المخالفات.

وتم المرور علي عدد من المحلات التجارية، وتم فحص منتجات اللحوم المجمده والدجاج المجمد والتأكد من صلاحيتها، وتم التأكد من أختام اللحوم وأنها مذبوحة داخل المجازر الحكومية المعتمدة والاطلاع علي مستندات بيع وذبح اللحوم المعروضة داخل المحلات وفحصها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إعدام غير الصالح للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك في ضوء تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بأحياء العاصمة ومديريتي التموين والطب البيطري لشن حملات مشتركة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة والغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.