شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى السويس العام وحميات السويس، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك على هامش مرافقته لرئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة السويس.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بمحافظة السويس، بتفقد مستشفى السويس العام، حيث استعرض أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والحروق، مشيرا إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الطوارئ والبدء في تشغيله خلال شهر يناير المقبل.

أشار إلى أن الوزير تفقد قسم القسطرة ورعاية القلب بالمستشفى الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر الماضي ، وقام بإجراء حوالي 2000 عملية قسطرة قلبية بالمجان لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتا أن الوزير حرص خلال زيارته على التحدث مع المرضى المترددين على قسم قسطرة ورعاية القلب، واستمع إلى أرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم.

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مستشفى حميات السويس، وأعمال تطوير مركز مناظير الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز المركز والبدء في تشغيله خلال شهر يناير المقبل.