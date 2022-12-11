شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يعلن قرب إنهاء التشطيبات الداخلية والخارجية لجامعة القاهرة الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لمتابعة الموقف التنفيذى للإنشاءات والتشطيبات النهائية، لافتتاحها وانطلاق العملية التعليمية بها قريبًا، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التى تنفذها جامعة القاهرة على كافة المستويات وفق جدول زمنى محدد.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية بجامعة القاهرة الدولية على أعلى مستوى من الكفاءة والتقنية، والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى العريق للجامعة الأم، مشيرًا إلى أن التشطيبات الداخلية والخارجية، على وشك الانتهاء ووصلت للمراحل الأخيرة، بالإضافة إلى توريد الأثاث الخاص به، بالإضافة إلى تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتى تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التى سيتم تقديمها بها.

وقال الخشت، إن إنشاء جامعة القاهرة الدولية يهدف لأن تصبح صرحا متميزا وفريدا بين مؤسسات التعليم العالى على المستويين المحلى والدولي، يعكس استراتيجية جامعة القاهرة كجامعة من جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمى جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، مؤكدا أهمية الاستثمار فى التعليم العالى والنظر إليه كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأكيد مكانة الدولة المصرية كمركز إقليمى للتعليم العالى فى المنطقة.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة الدولية تم وضع حجر الأساس لها فى أبريل 2018 بواسطة د. محمد الخشت بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وكوكبة من رجال الدولة والتعليم، ويتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتتعاون مع جامعات مرموقة دوليًا، وتضم كليات تدخل فى صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وبالتالى تُعد أول جامعة برامج على مستوى العالم، تهدف إلى خلق كيان أكاديمى عالمى جديد يقدم خريجين متميزين ذوى قدرة تنافسية للعمل داخل مصروخارجها بما يواكب سوق العمل، وربط الدراسة بالواقع العملى وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين، وتحويل الجامعة لحاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية فى مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة فى بيئة عالمية تفاعلية.