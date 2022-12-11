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بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتستمر لمدة 4 أيام

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القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة  الصحة والسكان اليوم الأحد، حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء.

 

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، وذلك للمصريين وغير المصريين على حد سواء ، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

 

وفيما يلى تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال:

 

1- تبدأ الحملة القومية من 11 إلى 14 ديسمبر 2022 

2- الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان

3- تستهدف تطعيم الأطفال للمصريين وغير المصريين على حد سواء للحفاظ على مصر خالية من المرض.

4- سيتم تنفيذ الحملة في جميع محافظات الجمهورية

5- الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

6-سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006.

7-التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والاتوبيس وأماكن التجمعات ، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

8- سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

9- الحملة يشارك بها حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم.

10- يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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