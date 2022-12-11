شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستقبل طلبات إضافة المواليد على البطاقات لأربع فئات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مكاتب التموين على مستوى الجمهورية طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر.

والفئات هى، مستحقو معاش تكافل وكرامة وحاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعى وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسرالبديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه نظراً لزيادة عدد المترددين على مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لتقديم طلبات إضافة مواليد للفئات الأكثراحتياجاً وتيسيرا على المواطنين يتم التنبيه على مديريات التموين،بإخطار مكاتب التموين التابعة لها باستلام الطلبات من المواطنين، والتى ينطبق عليهم القواعد.

وتضمن قرار وزارة التموين، أن يقوم المكتب التمويني بتجميع هذه الطلبات والمستندات وإرسالها إلى مديريات التموين، ومرفق بها كشوف معتمدة cd على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، موضح بها الآتي: اسم صاحب البطاقة، الرقمالقومى، رقم البطاقة التموينية، عدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية"، حيث ترسل هذه الطلبات والكشوف والمستندات مرفق بها cd أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية لديوان عام الوزارة.