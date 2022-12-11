شكرا لقرائتكم خبر عن ‎11 معلومات لا تعرفها عن مشروعات وزارة الرى فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎نفذت وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات القومية الكبرى على مدار العام الحالى، وأيضا استكمال مشروعات يتم تنفيذها منذ العام الماضى لتطوير منظومة الرى وإدارة الموارد المائية لم تحدث منذ عهد محمد علي، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعداد برامج عمل ورؤية محددة لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف الى حقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

‎ 1- الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 6326 كم على مستوى محافظات الجمهورية، وتأهيل مساقى بأطوال 516 كيلومترا، وجارى طرح 168 كيلومترا والعمل في 236.6 كيلو متر.

‎2- التحول لنظم الرى الحديث ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم .

‎3-تحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث فى زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة .

‎4- تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4591 كيلومترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى 2718 كيلومترا، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1873 كيلومترا.

‎5- انتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارى العمل فى 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .

‎6- تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد .

‎7- تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

‎8- تدبير 114 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 226 ألف متر مربع لإقامة 126 مشروعا خدميا في إطار المبادرة .

‎9-الاستلام النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد بعدد 7 وحدات بتصرف 11 م٣/ ثانية للوحدة ، وذلك ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، حيث تقوم المحطة برفع 5.60 مليون متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة.

10-تسجيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م٣/ يوم .

‎ 11- إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى والتى تأنى تفسيراً لنصوص أحكام القانون رقم 147 لسنة 2021 ، وبما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة .