شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمضى قدما نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع البترول، حيث تمضي الدولة المصرية قدماً نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف تقرير لمؤسسة ماعت أنه نجحت في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، علاوة على استشراف الآفاق المستقبلية، وهو الأمر الذي يجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.