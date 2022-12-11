شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع ميناء جرجوب بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر
ومن بين الموانئ الجارى تطويرها ميناء جرجوب ، وفى النقاط التالية نعرض أهم تفاصيل المشروع..
1. مشروع ميناء جرجوب يقع علي بعد 70 كم غرب مدينة مرسي مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة .
2. تكلفة مشروع الميناء ومدينة جرجوب 10 مليارات دولار.
3. يتم تنفيذها علي 3 مراحل المرحلة الأولى بتكلفة 2 مليار جنيه.
4. الميناء يوفر فقط حوالى 30 ألف فرصة عمل ويعتبر الأقرب لسواحل أوروبا .
5. يربط قارة أوروبا بأفريقيا .
6. تمويل مشروع ميناء جرجوب بنظام B.o.T ، وتبلغ حصة مصر في الميناء 51% .
7. من المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر.
8. تنفذه تحالف 16 شركة عالمية .
9. المشروع يضم إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية.