شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع ميناء جرجوب بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مصر على استغلال إمكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول فى الموانئ وزيادة حجم التجارة، وهو ما يحول مصر في الفترة القادمة لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.

ومن بين الموانئ الجارى تطويرها ميناء جرجوب ، وفى النقاط التالية نعرض أهم تفاصيل المشروع..

1. مشروع ميناء جرجوب يقع علي بعد 70 كم غرب مدينة مرسي مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة .

2. تكلفة مشروع الميناء ومدينة جرجوب 10 مليارات دولار.

3. يتم تنفيذها علي 3 مراحل المرحلة الأولى بتكلفة 2 مليار جنيه.

4. الميناء يوفر فقط حوالى 30 ألف فرصة عمل ويعتبر الأقرب لسواحل أوروبا .

5. يربط قارة أوروبا بأفريقيا .

6. تمويل مشروع ميناء جرجوب بنظام B.o.T ، وتبلغ حصة مصر في الميناء 51% .

7. من المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر.

8. تنفذه تحالف 16 شركة عالمية .

9. المشروع يضم إقامة ميناء تجاري وسياحي عالمي لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية.