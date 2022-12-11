شكرا لقرائتكم خبر عن 53 شركة تدخل مجال تحويل المخلفات لطاقة.. و8 تعمل بتكنولوجيات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة حاليا لاستكمال ماتم طرحة خلال قمة المناخ، من التحول للأخضر وتحويل المخلفات لطاقة، حيث تعمل وزارة البيئة والتنمية المحلية على هذا الملف وتم الاختيار ما بين أكثر من 93 شركة تقدمت للعمل، تم الانتهاء إلى دخول 53 شركة فى هذه المشروعات.

وتشمل المرحلة الأولى من بدء عمل الشركات فى مجال تحويل المخلفات لطاقة بدء العمل لـ8 شركات بتكنولوجيات دولية من بعض دول العالم منها ألمانيا والنمسا وهولندا، وتتحالف مع شركات مصرية، كما أنه جارى حاليا تحديد مواقع التنفيذ، لضمان توافر المخلفات طوال العام، بمعدل لا يقل عن 1000 طن يوميا.