شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمثل الإعلانات مصدرا أساسيا لدخل مترو الأنفاق؟.. اعرف الإجابة بالتفصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النشاط الإعلاني بمحطات مترو الأنفاق، من المصادر المهمة لإيرادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ويتم هذا من خلال قيام شركة المترو بعمل مزايدة علنية عامة للترخيص بالانتفاع بكافة المساحات الإعلانية داخل محطات المترو بالنظام الحصرى للخطوط الثلاثة، بما في ذلك أجسام القطارات ومساحتها الداخلية والخارجية والمسافات البينية بين المحطات.

ومن خلال هذه المزايدة، يتم توقيع العقد بين شركة المترو والشركة الفائزة بترخيص الانتفاع بكافة المساحات الإعلانية، لمدة خمس سنوات، وتقوم إدارة الامتيازات والنشاط الإعلانى، بالإشراف ومتابعة أعمال عقد الأنشطة الإعلانية بالمحطات، وتحصيل مبلغ دفعات التعاقد فى الأوقات المحددة لها من الشركة الفائزة بالترخيص.

ويتم التعاقد على المساحات الإعلانية بالمحطات أو الإعلان على جسم القطارات من الخارج والمساحات الإعلانية بداخل القطارات من خلال الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني الحصرى بمحطات المترو.

ويمتد مترو الأنفاق على 3 خطوط هما الخط الأول من المرج لحلوان، والخط الثانى من شبرا الخيمة للمنيب، والخط الثالث "الخط الأخضر" من السلام إلى الكيت كات بالعجوزة.