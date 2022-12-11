شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 11/12/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:19
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:40
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:05
موعد صلاة الظهر 11:44 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:52 م
موعد صلاة العشاء 6:14 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:53
وقت صلاة الظهر 11:36
موعد صلاة العصر 2:30 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:20